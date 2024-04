Krem zareagował na działania USA w celu przekazania Ukrainie pomocy wojskowej w ogromniej kwocie ok. 61 miliardów dolarów. De facto chodzi o sprowokowanie Ukrainy do dalszych działań wojennych aż do ostatniego Ukraińca, wkładając do kieszeni USA gwarantowane pieniądze – powiedział Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla.