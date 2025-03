Podczas rozmowy na antenie Polskiego Radia 24, były minister edukacji wyraził zadowolenie z działań rządu w zakresie bezpieczeństwa granicy wschodniej.

Cieszę się, że premier, po tym, jak atakował granicę wschodnią razem ze swoimi ludźmi, [...] teraz poszedł po rozum do głowy - powiedział Przemysław Czarnek.

Czarnek chwali Tuska. "Poszedł po rozum do głowy"

Przypomnijmy, rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw umożliwia czasowe zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową przez cudzoziemców. Ma to być odpowiedź na rosnące napięcia na granicy polsko-białoruskiej i próbę ograniczenia nielegalnej migracji, której – jak zaznaczał Czarnek – źródłem są działania reżimów w Mińsku i Moskwie. Cieszę się, że pan Tusk dostrzegł, że migranci, którzy są na granicy wschodniej, to ludzie, którzy zostali dowiezieni przez Łukaszenkę i Putina - stwierdził polityk PiS.

Przemysław Czarnek zaskakuje. Chwali rząd za walkę z nielegalną migracją

Czarnek zauważył, że choć rozporządzenie to nie rozwiąże całkowicie problemu, jest krokiem w dobrym kierunku. Walka z nielegalną migracją może przybierać różne formy i cieszę się, że premier Tusk [...] wystąpił z inicjatywą zawieszenia prawa do azylu- mówił.

Jego zdaniem, obecna polityka rządu powinna skupić się na zdecydowanej ochronie granic i rozwijaniu relacji z kluczowymi partnerami strategicznymi, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, które nazwał "głównym gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju na najbliższe miesiące i lata".

