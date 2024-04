Należący do linii Aerofłot samolot Airbus A330-300 z Jekaterynburga do Phuket podczas lądowania doznał poważnej awarii hydraulicznego układu kierowniczego. Maszyna nie była w stanie o własnych siłach zjechać z pasa i utknęła w miejscu, przeznaczonym do startów i lądowań.

Na miejsce wezwano techników, którzy użyli ciągnika, by przesunąć maszynę.

Na pas rozlał się także płyn hydrauliczny, który musiał zostać usunięty przed dopuszczeniem do startów i lądowań innych maszyn.

Utrudnienia na lotnisku

Pasażerowie zmierzający do Phuket zostali tymczasowo przekierowani do innych portów lotniczych. Wylot co najmniej piętnastu innych samolotów został znacznie opóźniony.

Przerwa w pracy lotniska trwała kilka godzin.