Putin odwiedzi Chiny

W czwartek 25 kwietnia Władimir Putin uczestniczył w kongresie Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, podczas którego ogłosił, że w maju odwiedzi Chiny. Przy okazji pochwalił Xi Jinpinga. - Jest silnym przywódcą i prawdziwym mężczyzną – stwierdził rosyjski przywódca.

Rosyjska agencja TASS przytacza, że kiedy jeden z uczestników kongresu spytał, czy prezydent Rosji wręczy Xi Jinpingowi egzemplarz książki Nikołaja Czernyszewskiego "Co robić?", Putin odpowiedział, że na pewno zabierze tę książkę ze sobą.

Chiny pomagają Rosji

Po raz ostatni Putin gościł w Chinach w październiku 2023 r. Ambasador USA przy NATO Julianne Smith zarzuca Chinom wspieranie Rosji. Oskarżyła ich o dostarczenie Putinowi sprzętu i technologii, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych.

- ChRL (Chińska Republika Ludowa)nie może twierdzić, że jest w tej sprawie całkowicie neutralna, a w rzeczywistości wybierać jedną ze stron. Myślę, że ChRL próbuje tylko pokazać, że nie ingeruje w wojnę na Ukrainie, ale my tego nie kupujemy – stwierdziła Smith.

Niedawno telewizja CNN podała, że chińskie wsparcie obejmuje produkcję obrabiarek, silników do dronów, transfer technologii do rakiet przeciwokrętowych, mikroelektronikę i nitrocelulozę używaną w produkcji paliwa do broni.