W czwartek - dzień, w którym Zgromadzenie Ogólne ONZ rozpocznie obrady nad rezolucją - rząd Republiki Serbskiej zorganizuje w Srebrenicy (będącej częścią większościowo serbskiej części BiH - PAP) swoje posiedzenie wyjazdowe." W czasie posiedzenia zaproponowane zostanie pokojowe rozwiązanie Bośni i Hercegowiny" - wyjaśnił prezydent RS, dodając, że "niezależnie od tego, czy dojdzie do tego wkrótce, czy nie, my wybieramy pokojowe rozstanie". Przegłosowaniem rezolucji ONZ ws. ludobójstwa w Srebrenicy "podpisany zostanie koniec istnienia Bośni i Hercegowiny" - ogłosił Dodik.

Reklama

Emir Suljagić, dyrektor Centrum Pamięci Srebrenica-Potoczari, poinformował w środę, że napięcie w Srebrenicy i wokół niej wzrosło po tym, gdy prezydent Dodik ogłosił, że w mieście tym odbędzie się posiedzenie rządu Republiki Serbskiej. Podkreślił, że obecnie ulice miasta są pełne policjantów oraz funkcjonariuszy sił specjalnych.

Rezolucja ONZ ws. ludobójstwa w Srebrenicy

Rezolucja ONZ ma m.in. ustanowić 11 lipca Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ludobójstwie, potępia negowanie ludobójstwa w Srebrenicy jako wydarzenia historycznego oraz gloryfikowanie jego sprawców. Dokumentowi aktywnie sprzeciwiają się władze Serbii oraz serbscy politycy z BiH.

Reklama

Dodik ogłaszał wcześniej, że "władze Republiki Serbskiej wykazują się już determinacją we wdrażaniu działań mających doprowadzić do niepodległości" zamieszkiwanej w większości przez Serbów części BiH. Polityk zaprzeczył przy tym - łamiąc bośniackie prawo - że w okolicach Srebrenicy doszło do ludobójstwa.

Reklama

"Celem jest zniesienie Republiki Serbskiej"

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić oceniał, że celem rezolucji jest "zniesienie Republiki Serbskiej oraz zażądanie od Belgradu reparacji wojennych".

W lipcu 1995 roku w okolicach Srebrenicy, będącej do momentu przejęcia przez Serbów tzw. strefą bezpieczeństwa pod nadzorem ONZ, zamordowano ponad 8 tys. mężczyzn i chłopców, zamieszkujących kraj bośniackich muzułmanów. Nadal poszukuje się szczątków ok. tysiąca ofiar. W skład Republiki Serbskiej weszły m.in. tereny, na których dokonano ludobójstwa i czystek etnicznych, w tym miasto Srebrenica.Jakub Bawołek