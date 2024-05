Tomasz Sekielski był jednym z gości programu "Bez Trybu" Justyny Dobrosz-Oracz w TVP Info. W pewnym momencie, po wyemitowanym fragmencie rozmowy dziennikarki TVP z Markiem Suskim stwierdzi: "Po pierwsze chciałem pogratulować, bo ja nie wiem, jak ty to robisz. Znaczy…politycy głupieją przy tobie". Przyznają się do takich historii…- dodał.

Co Sekielski miał na myśli?

W zaprezentowanym fragmencie sejmowej rozmowy dopytywany przez dziennikarkę TVP o inwigilację Pegasusem oraz o działania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Suski przyznał, że do Kamińskiego nie ma zastrzeżeń, natomiast w kwestii miejsca Wąsika na listach PiS do PE stwierdził: "No prosiłem, żeby był gdzie indziej... i jest gdzie indziej".

Potwierdził, że pomógł mu to "załatwić" prezes PiS - Jarosław Kaczyński.

Kim jest Justyna Dobrosz-Oracz?

Justyna Dobrosz-Oracz to polska dziennikarka, prezenterką oraz korespondentka sejmowa. Między 2010 a 2016 roku pełniła funkcję reportera w programie "Wiadomości" emitowanym na antenie TVP1. Następnie, w latach 2016–2024, kontynuowała swoją karierę w redakcji "Gazety Wyborczej". Od 2024 roku ponownie związana jest z TVP.