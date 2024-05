Nowe, ekologiczne nakrętki także poza UE?

Najnowsze opinie odnośnie ekologicznych nakrętek prześledził Daily Mail. Po brexicie Wielką Brytanię nie obowiązują unijne dyrektywy, zatem teoretycznie temat nowego typu nakrętek nie powinien dotyczyć jej mieszkańców. Jak się jednak okazuje, producenci napojów – zobowiązani przez UE do zmiany formy nakrętek – nie zdecydowali się na stworzenie oddzielnego typu opakowań wyłącznie na rynek brytyjski. Tym samym plastikowe butelki z nakrętką przytwierdzoną na stałe pojawiły się również w brytyjskich sklepach.

Butelki "strasznie irytujące"

Reklama

Jak podaje Daily Mail w brytyjskich socjal mediach temat nowych, plastikowych nakrętek jest komentowany coraz bardziej intensywnie. Część konsumentów zdaje się nie rozumieć powodu wprowadzenia zmian. Internautów komentujących temat w mediach dziwi również fakt, że nowe, unijne zasady recyklingu wpływają także na rynek brytyjski. Część użytkowników sieci dzieli się z kolei metodami na szybkie i skuteczne oderwanie plastikowego korka – z różnym skutkiem. Jak pisze portal, opinia publiczna "nie jest zachwycona" nowym rozwiązaniem.

Reklama

Reklama

"Przytwierdzane zakrętki do butelek były złym i głupim pomysłem" – pisze brytyjski użytkownik portalu X – "to utrudnia picie, a ponowne zakręcenie butelki trwa całą wieczność". "Większość ludzi i tak je urywa" – komentuje temat nowych nakrętek kolejny użytkownik. Pojawiają się również komentarze, w których użytkownicy doceniają wartość ekologiczną nowego rozwiązania. "Jako dorosła osoba uważam, że jest dużo łatwiej wrzucać butelkę i zakrętkę do tego samego pojemnika na śmieci" – wyjaśnia jeden z internautów.

Nowe nakrętki, unijna dyrektywa i ekologia

Daily Mail przypomina, że w 2018 roku duże koncerny produkujące napoje – tu m.in. Danone, Nestlé, PepsiCo i Coca-Cola – mocno sprzeciwiały się zapowiedziom wprowadzenia restrykcyjnych zasad dotyczących plastikowych butelek i nakrętek. Producenci napojów oszacowali, że nowe prawo nie tylko podniesie koszty produkcji, ale także pogorszy problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem.

Nowemu rozwiązaniu przyglądają się także ekolodzy i naukowcy związani z ochroną środowiska. "Myślę, że są warte tej niewielkiej niedogodności" – komentuje temat nakrętek dr Torik Holmes,ekspert od recyklingu z Uniwersytetu Manchester. Zdaniem naukowca wprowadzenie tego rozwiązania jest dobrym pomysłem, ale nie dotyka głównego problemu związanego z recyklingiem plastiku. Tym – zdaniem doktora – jest kwestia używania barwników. Jak wyjaśnia ekspert, nawet niewielka ilość kolorowego plastiku dodana do czystych, plastikowych odpadów wpływa negatywnie na jakość materiału uzyskanego w trakcie recyklingu.

Kiedy wchodzi w życie Dyrektywa Single-Use Plastics (SUP)?

Dyrektywa 2019/904 (Dyrektywa Single-Use Plastics) – związana m.in. z obowiązkiem wprowadzenia nakrętek trwale przymocowanych do niektórych opakowań – została przyjęta w 2019 roku, a będzie w pełni obowiązywać od lipca 2024 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nakrętki przytwierdzone na stałe do butelek dotyczą opakowań o pojemności do 3 litrów, wykonanych z tworzyw sztucznych. W tej kategorii znajdą się m.in. plastikowe butelki, ale także kartony na soki, kartony na mleko i tubki na musy owocowe. W polskim prawie dyrektywę wdrożono "Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw".