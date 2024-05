Niemiecki tygodnik "Spiegel" ostrzega przed eskalacją konfliktu w Ukrainie, co może byś efektem ostrożnej polityki kanclerza Olafa Scholza. Zdaniem niemieckiej gazety, jeśli Rosjanom uda się dokonać strategicznego przełomu we wschodniej Ukrainie, sytuacja może się dramatycznie zaostrzyć. Wtedy państwa bałtyckie i Polska nie będą czekać, aż siły rosyjskie dotrą do ich granicy, tylko same wyślą wojska na Ukrainę. A to oznacza wciągnięcie NATO w konflikt.