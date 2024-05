Klub "Pony" jest popularnym miejscem spotkań młodzieży na wyspie Sylt.

Skandal w Niemczech

Wideo, które obecnie krąży w sieci, zostało nagrane przed tym klubem Widać na nim grupę ludzi, którzy bawią się i skandują hasła, ktore mają rasistowski charakter.

Reakcja społeczności

Wielu użytkowników serwisu X wyraziło swoje zaniepokojenie i potępienie dla tego typu zachowań.

Dunja Hayali, znana niemiecka dziennikarka, również skomentowała sprawę na swoim profilu na platformie X. Wyraziła swoje zaniepokojenie załączając do wpisu nagranie ze skandalicznej imprezy.

Wyspa Sylt

Sylt to malownicza wyspa położona na Morzu Północnym, w północnych Niemczech, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy duńskiej. Jest to największa z Wysp Północnofryzyjskich, o charakterystycznym wydłużonym kształcie. Wyspa oferuje liczne kąpieliska morskie, hotele, domki letniskowe, a także rezydencje bogatych Niemców. Wyspa Sylt jest również znana z rozgrywanych tam co roku zawodów windsurfingowych z cyklu PWA (Professional Windsurfing Association). Główne miejscowości na wyspie Sylt to Westerland, Kampen (Sylt), List auf Sylt.