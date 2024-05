Budowali mimo decyzji sądu

"Hatice Kocalar została skazana za zaatakowanie dwóch pracowników firmy, którzy weszli na jej ziemię, by budować elektrownię cieplną, mimo decyzji sądu o wstrzymaniu prac" - pisze serwis Duvar. Kobieta odmówiła przekazania ziemi pod budowę obiektu i stawiała opór pracownikom, którzy przyjechali na jej działkę. Firma złożyła skargę, w której zarzuciła 75-latce pobicie.

Turczynka podkreśliła w trakcie procesu, że była sama w obliczu pięciu osób. Jej prawnik zwrócił uwagę, że kobieta ma 150 cm wzrostu i waży 45 kg, więc nie mogła pobić tych osób.

Kobieta broniła swojej ziemi

- Broniłam swojej ziemi, a każdy, kto broni swojej ziemi, nie może być przestępcą. Nikogo nie atakowałam i chcę być oczyszczona z zarzutów - powiedziała Kocalar.

Prokuratura domagała się pięciu lat pozbawienia wolności dla kobiety. Sąd skazał ją na grzywnę w wysokości ok. 4,5 tys. lir tureckich za pobicie (ok. 550 złotych). Obrona zapowiedziała zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego.