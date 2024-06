Kara dla Chiquity. Producent wspierał AUC

W 2007 amerykański sąd ukarał Chiquitę grzywną w wysokości 25 mln dolarów za prowadzenie interesów z AUC. Firma przyznała się wówczas do przekazywania tej grupie pieniędzy w latach 2001-2004. Twierdziła, że robiła to tylko po to, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom swojej kolumbijskiej filii.

AUC były aktywne w latach 1997-2006. Walczyły w Kolumbii z lewicowymi partyzantami, angażując się jednocześnie w handel kokainą, dokonując zabójstw i masakr ludności cywilnej. Były uznawane za organizację terrorystyczną m.in. przez USA i UE. W 2006 roku złożyły broń.

Reklama

Według kolumbijskiego dziennika "El Tiempo" AUC otrzymała od międzynarodowej korporacji łącznie 1,7 mln dolarów w latach 1997-2004, co pozwoliło jej na rozszerzenie swojej działalności w regionach Magdalena i Uraba.

Ogromna kara dla Chiquity

"Zgodnie z najnowszym wyrokiem w sprawie cywilnej Chiquita musi zapłacić 38,3 mln dolarów odszkodowania rodzinom ośmiu Kolumbijczyków zabitych przez AUC" – podała agencja Reutera.

Zdaniem ławy przysięgłych sądu na Florydzie firma świadomie przekazywała pieniądze tej organizacji zbrojnej i nie udowodniła, że w przeciwnym razie jej pracownikom groziłoby niebezpieczeństwo.

- Ten wyrok nie przywróci mężów i synów, którzy zostali zabici, ale wyjaśnia sprawę i umieszcza odpowiedzialność za finansowanie terroryzmu tam, gdzie należy– oświadczyła reprezentująca powodów prawniczka z firmy Cohen Milstein Sellers & Toll Agnieszka Fryszman.