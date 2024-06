Chiny złożyły Holandii notę protestacyjną

"Zdecydowanie potępiamy haniebny charakter słów i czynów strony holenderskiej i złożyliśmy ostre noty protestacyjne" - oświadczyło chińskie ministerstwo obrony.

Holenderski resort obrony przekazał w sobotę, że dwa chińskie odrzutowce kilkukrotnie okrążyły fregatę HNLMS Trom, która prowadziła patrol w ramach sankcji ONZ wobec Korei Północnej. Następnie dwa chińskie myśliwce i helikopter zbliżyły się do śmigłowca pokładowego NH90, w sposób stanowiący "potencjalnie niebezpieczną sytuację".

Rzecznik chińskiego resortu Zhang Xiaogang oświadczył, że strona holenderska "fałszywie twierdzi, iż prowadzi misję ONZ i wykorzystuje swoją siłę na obszarze morskim i w przestrzeni powietrznej pod jurysdykcją innego kraju, tworząc napięcia i podważając przyjazne stosunki między dwoma krajami".

Zhang stwierdził, że Chiny chcą ostrzec stronę holenderską, że "naruszenia i prowokacje będą zdecydowanie zwalczane" przez Pekin.

Rośnie napięcie między Chinami a Holandią

W ostatnim czasie doszło do wzrostu napięć pomiędzy obu państwami. W kwietniu holenderska agencja wywiadu i bezpieczeństwa ujawniła, że chińscy szpiedzy próbują infiltrować holenderski przemysł półprzewodników, a także lotniczy i morski, żeby wzmocnić własne siły zbrojne. Kontrwywiad Holandii po raz pierwszy przypisał cyberszpiegostwo Chinom w lutym.

Z kolei w kwietniu przywódca ChRL Xi Jinping ostrzegł premiera Marka Ruttego podczas jego wizyty w Pekinie przed tworzeniem "barier technologicznych", co było reakcją na decyzję rządu Holandii o ograniczeniu eksportu do Chin zaawansowanego sprzętu do produkcji półprzewodników.