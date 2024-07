61-letni Keir Starmer, były prawnik, lider Partii Pracy, został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Towarzyszką jego życia jest Victoria Starmer. Co o niej wiemy? Jak zdradził Keir Starmer, jego żona do tej pory nie udzieliła żadnego wywiadu i to się raczej nie zmieni. Krążą też pogłoski, że nie będzie chciała zamieszkać w siedzibie brytyjskich premierów przy Downing Street w Londynie.