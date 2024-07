W nowej aktualizacji wywiadowczej przywołano informacje podane 4 lipca przez niezależne rosyjskie media, według których na polecenie Roskomnadzoru, rosyjskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego, wiele aplikacji VPN zostało wycofanych z rosyjskiej wersji App Store. To jest kontynuacją wcześniejszego usuwania aplikacji VPN w 2022 i 2023 roku.

Reklama

Blokowanie VPN w Rosji

Przypomniano, że Roskomnadzor w marcu 2024 roku zyskał prawo do blokowania usług VPN bez zwracania się do sądu. Roskomnadzor uzasadnił zakaz tym, że aplikacje zawierają "treści nielegalne w Rosji". Oceniono, że to niemal na pewno ma na celu ograniczenie rosyjskim obywatelom dostępu do niezależnych rosyjskich mediów, do zagranicznych mediów oraz ułatwienie rosyjskim służbom możliwości monitorowania obywateli.

Zakaz usług VoIP w Rosji

Jak dodano, niezależnie od tego, również 4 lipca, rosyjskie media podały, że Federalna Służba Bezpieczeństwa zażądała, by rosyjscy operatorzy telefoniczni zaprzestali świadczenia usług telefonicznych typu Voice over Internet Protocol (VoIP), które coraz bardziej stają się międzynarodowym standardem z powodu szerokopasmowej efektywności i możliwości integracji telefonii z e-mailami i połączeniami wideokonferencyjnymi.

Napisano, że podanym przez FSB oficjalnym, mało wiarygodnym wyjaśnieniem, jest to, że ma to ograniczyć przypadki oszustw, ale w rzeczywistości najprawdopodobniej ma zwiększyć zdolność rosyjskich władz do monitorowania i ograniczania komunikacji rosyjskich obywateli oraz przedsiębiorstw.

Reklama

Próbne odcięcie Internetu

"Oba te dwa posunięcia są zgodne z rosyjskimi działaniami na rzecz kontroli krajowego środowiska informacyjnego i ograniczania dostępu obywateli do informacji, które wpisują się w rządową narrację. Te wysiłki trwają od długiego czasu. W 2019 roku Rosja przeprowadziła próbne odcięcie rosyjskiej części Internetu i w tym samym roku przyjęła ustawę o suwerennym Internecie"- napisano.

"Jednak te wysiłki znacząco przyspieszyły po rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę w lutym 2022 roku, czego efektem jest zamknięcie większości niezależnych mediów lub zmuszenie ich do przeniesienia się za granicę oraz coraz bardziej drakońskie restrykcje dotyczące możliwości dostępu obywateli do zagranicznych mediów. Efekt tych restrykcji dopiero się ujawni, ponieważ dobrze wykształceni mieszkańcy rosyjskich miast stale znajdują innowacyjne sposoby na obchodzenie tych metod" – dodano