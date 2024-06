W nowej aktualizacji wywiadowczej brytyjskie MON zwraca uwagę, że ponieważ Ukraina skutecznie uniemożliwia Rosji ustanowienie kontroli nad przestrzenią powietrzną, Rosja jest ograniczona w możliwości wykorzystania stanowiących znaczącą siłę myśliwców i bombowców.

Rosja zależna od tanich dronów

W efekcie Rosja stała się zależna od intensywnego wykorzystania stosunkowo tanich dronów. Są one używane do wywierana presji na ukraińską obronę powietrzną oraz atakowania celów, zarówno wojskowych i cywilnych, które są poza zasięgiem artylerii.

Sukcesy ukraińskiego lotnictwa

Jak dodano, 21 czerwca ukraińska marynarka wojenna oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały o uderzeniu w rosyjskie 726. Centrum Szkolenia Obrony Powietrznej na lotnisku w Jejsku w Kraju Krasnodarskim. Baza jest jedną z co najmniej pięciu, z których Rosja wystrzeliwuje drony przeciwko Ukrainie. Wskutek uderzenia miało zostać zniszczonych 120 dronów i rannych zostać dziewięć osób.

Zakłócenia w zdolnościach Rosji

"Jest wysoce prawdopodobne, że w krótkim terminie takie ataki spowodują pewne zakłócenia w zdolności Rosji do używania dronów wystrzeliwanych z tych miejsc do uderzania w cele głęboko wewnątrz ukraińskiego terytorium. Jest realna możliwość, że Rosja rozproszy drony do mniej narażonych baz i tym samym wpływ prawdopodobnie będzie czasowy. Jest prawdopodobne, że Ukraina będzie wykorzystywać niedawne sukcesy i kontynuować kampanię antydronową ze szkodą dla Rosji" – oceniono.

Zestrzelenie rosyjskiego Su-25

W międzyczasie Gwardia Narodowa Ukrainy poinformowała o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25, który został strącony z ręcznego zestawu przeciwlotniczego Igła w obwodzie donieckim na wschodzie kraju.

Do zdarzenia doszło w obwodzie donieckim. Gwardziści wysunęli się na pozycje obronne, które utrzymują od początku inwazji na pełną skalę. Wykryli wrogi Su-25 (…) podczas wykonywania misji bojowej. Połączona załoga przenośnego systemu obrony powietrznej Igła zadziałała szybko i profesjonalnie. Samolot Su-25 został strącony celnym strzałem" – przekazano w komunikacie na stronie internetowej Gwardii Narodowej.

Informację, że Rosjanie stracili kolejny samolot, podał także Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W komunikacie nie ujawniono jednak ani typu maszyny, ani miejsca, gdzie została zestrzelona.

Igła (oznaczenie NATO SA-18 Grouse) to ręczny, naprowadzany na podczerwień system pocisków ziemia-powietrze produkowany w ZSRR, a później w Rosji.