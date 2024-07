Zamach świadczy "o (...) problemach w USA z kontrolą (dostępu do) broni, o społeczeństwie podzielonym aż do krwi z powodu poglądów politycznych, o ogólnych napięciach politycznych na świecie, które coraz częściej prowadzą do przemocy, ale (…) głównie o zwycięstwie Trumpa" – napisał litewski politolog na Facebooku.

Reklama

W jego ocenie zdjęcie rannego w ataku polityka, które błyskawicznie obiegło mass media i media społecznościowe, oznacza, że właściwie już nie potrzebuje on jej kontynuować.

Zamach na Trumpa zagwarantował mu zwycięstwo? Politolog nie ma wątpliwości

"Rządy Demokratów dobiegły końca, jestem tego niemal pewien" - powiedział. "Nadchodzi czas rządów Republikanów, i to nie tylko w Białym Domu, ale prawdopodobnie również w Senacie i Izbie Reprezentantów" – podkreślił, dodając: "Na to musimy się przygotować".

Przypomnijmy, były prezydent USA Donald Trump został w sobotę postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego w miejscowości Butler w stanie Pensylwania. Zginęły dwie osoby, w tym zamachowiec, a kolejne dwie zostały poważnie ranne. Stan kandydata Republikanów jest dobry.