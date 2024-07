Zawieszenie broni w Strefie Gazy jest jedynym sposobem na to, by uniknąć epidemii polio wśród dzieci, która może dotknąć zarówno Gazę, jak i Izrael - ostrzegli izraelscy epidemiolodzy. W ściekach w Strefie Gazy już wykryto wirusa polio. Choroba może prowadzić do paraliżu, niepełnosprawności, a nawet śmierci.