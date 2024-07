W komunikacie skierowanym do cywilów armia powiadomiła, że będzie odpowiadać ogniem na ostrzał i dlatego konieczne jest usunięcie mieszkańców z rejonu walk - podała agencja Reutera.

Gdzie mają przenieść się cywile?

Działania są podejmowane "zgodnie z precyzyjnymi informacjami wywiadowczymi wskazującymi na to, że Hamas utworzył infrastrukturę terrorystyczną" w obrębie strefy humanitarnej - przekazał portal Times of Israel, powołując się na dowództwo armii. Cywile mają przemieścić się do strefy humanitarnej w rejonie nadmorskiego Al Mawasi.

"Nie ma potrzeby ewakuacji szpitali"

Siły Obronne Izraela przekazują apele do ludności cywilnej za pomocą wiadomości SMS i telefonów.

Według źródła wojskowego nie ma potrzeby ewakuacji szpitali, o czym siły zbrojne Izraela poinformowały palestyńską służbę zdrowia.