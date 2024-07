Zawiadomienia skierowano do mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat. Jest to pierwsza z trzech fal wysyłania ultraortodoksom zawiadomień o poborze zaplanowanych na najbliższe trzy tygodnie.

Wysłanie zawiadomienia jest pierwszym elementem wielomiesięcznego procesu poboru do wojska. Pod koniec czerwca Sąd Najwyższy Izraela uznał, że nie ma podstaw prawnych do praktykowanego od lat zbiorowego zwalniania studiujących w jesziwach żydów.

Gwałtowne protesty ortodoksów

Decyzja władz Izraela wywołała gwałtowne protesty społeczności, która podkreśla, że służba wojskowa jest niezgodna z ich sposobem życia. Izrael od października 2023 roku toczy wojnę w Strefie Gazy, w którą zaangażowano dotąd już ponad 300 tys. rezerwistów.