Izraelska armia nakazała w poniedziałek mieszkańcom wschodniej części Chan Junus ewakuację, informując, że rozpoczyna ofensywę wymierzoną w odradzające się na tym obszarze grupy palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas. Wojsko ograniczyło jednocześnie teren na zachód od miasta, wokół miejscowości Al-Mawasi, określany jako "bezpieczna strefa humanitarna", do którego mają się udać uchodźcy.

Uciekło ponad 150 tys. osób

Od tego czasu z zagrożonych części Chan Junus uciekło ponad 150 tys. osób - przekazali stacji BBC przedstawiciele dwóch działających na miejscu agencji ONZ. Ponad 80 proc. Strefy Gazy jest objęte izraelskimi nakazami ewakuacji albo określane jako strefa zamknięta - podkreśliła Louise Wateridge z oenzetowskiej agencji pomocowej UNRWA.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) zwraca uwagę, że tereny wyznaczone przez Izrael na miejsca ewakuacji już teraz są całkowicie przepełnione i z trudem mieszczą się tam ludzie, którzy wcześniej uciekli na te obszary.

"Byłem wysiedlany 12 razy"

Większość uciekinierów z Chan Junus to osoby, które od początku trwającej od ponad dziewięciu miesięcy wojny już kilkakrotnie musiały zmieniać miejsce schronienia. Od 7 października byłem wysiedlany 12 razy - przyznał we wtorek w rozmowie z BBC jeden z mieszkańców miasta, który, nie mogąc z niego uciec, schronił się w szpitalu. To była najcięższa noc w naszym życiu, eksplozje i strzały nie ustawały ani na chwilę. Było tak, jak by wojna zaczęła się wczoraj - relacjonował.

Od początku nowego izraelskiego natarcia na Chan Junus zginęło co najmniej 121 osób, a setki zostały ranne - przekazała w środę obrona cywilna Strefy Gazy. W ostatnich dniach żołnierze zlokalizowali w tym rejonie kilka tuneli i zlikwidowali kilku bojowników, a lotnictwo prowadzi naloty na budynki zajmowane przez terrorystów i inną należącą do nich infrastrukturę - przekazało w środę izraelskie wojsko.

Wojna trwa ponad dziewięć miesięcy

Strefa Gazy jest zrujnowana trwającą od ponad dziewięciu miesięcy wojną, w której zginęło już ponad 39 tys. mieszkańców tego terytorium. Konflikt rozpoczął atak terrorystyczny Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Zabito wówczas blisko 1200 osób, a 251 uprowadzono.