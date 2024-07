Joe Biden ma pozostać na swoim stanowisku do momentu zakończenia swojej kadencji. Po tym - możliwości jest kilka, a wśród nich - emerytura. Wysokość emerytury Joe Bidena wyliczyli eksperci z National Taxpayers Union Foundation - organizacji zajmującej się badaniami przepływu środków publicznych amerykańskich podatników. Okazuje się, że emerytura prezydenta USA może być nawet nieznacznie wyższa niż jego regularna pensja.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Joe Biden – jaką dostanie emeryturę?

National Taxpayers Union Foundation przy swoich wyliczeniach bierze pod uwagę fakt, że niezależnie od tzw. "wartości netto" konkretnego polityka każdemu amerykańskiemu prezydentowi przechodzącemu na emeryturę przysługuje prawo do dożywotniej emerytury. W 2024 roku wynosi ona 246 400 dolarów na rok, czyli nieco ponad 20 500 dolarów miesięcznie. Kwota podlega corocznej waloryzacji.

Reklama

Tymczasem w przypadku Joe Bidena może to wyglądać inaczej ze względu na to, że przed swoją nominacją służył m.in. przez 36 lat w Senacie, a następnie 8 lat na stanowisku wiceprezydenta w ramach dwóch kadencji Baracka Obamy. To sprawia, że Biden jest dodatkowo uprawniony do programu emerytalnego dla członków Kongresu. Kwalifikuje się więc do emerytury początkowej o wartości 166 374 dolarów, a oba programy emerytalne się sumują.

Dzięki temu Joe Biden może dostać po odejściu z urzędu emeryturę wyższą niż obecnie otrzymuje pensję. Wspomniany National Taxpayers Union, konserwatywny waszyngtoński think-tank, szacuje, że Biden może być na dobrej drodze do uzyskania publicznej emerytury w wysokości nawet 413 tys. dol. rocznie, czyli nieco więcej niż 400 tys. dol., które obecnie otrzymuje jako prezydent.

Emerytura prezydenta USA. Ile dostanie Joe Biden?

Serwis MarketWatch.com zauważa jednak, że ta wysokość emerytury nie robi wrażenia przy emeryturach wypłacanych byłym dyrektorom korporacji. "Na Wall Street dyrektorzy generalni uznaliby 413 tys. dol. rocznie za pieniądze 'na waciki'" - czytamy.

Kwota 413 tys. dolarów rocznie to wynik przystąpienia Joe Bidena do hojnego federalnego planu emerytalnego, Civil Service Retirement System. Dzięki temu, że rozpoczął karierę w Senacie w 1973 roku "miał możliwość skorzystania z niego nim został zamknięty dla nowych członków w 1984 roku" - wskazuje serwis.