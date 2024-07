Klienci największych banków w Rosji, takich jak Sberbank, Alfa-Bank, Raiffeisen Bank i Bank WTB, napotkali problemy lub nie mogli skorzystać z bankowości elektronicznej i innych usług cyfrowych.

Zablokowano systemy płatnicze

Reklama

Ponadto zablokowane lub zakłócone zostały krajowe systemy płatnicze - System Szybkich Płatności i Krajowy System Kart Płatniczych. Rozpoczęty we wtorek cyberatak dotknął również operatorów komórkowych, prowadząc do przerw w łączności z komunikacją mobilną i internetem.

Ukraiński wywiad: Atak trwa

Rosyjskie władze przyznały, że doszło do cyberataku, nazywając go dziełem „hakerów motywowanych politycznie”. Ukraiński wywiad podkreślił, że atak wciąż trwa. Przedstawiciele HUR skomentowali sytuację z humorem, zauważając, że w ten sposób pomagają Rosji "powrócić do korzeni" i porzucić "wrogie liberalne wartości", takie jak usługi online i internet.