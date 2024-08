Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego Patel powiedział, że USA są "głęboko zaniepokojone" doniesieniami o irańskich planach wysłania "setek" rakiet balistycznych.

USA i partnerzy są gotowi, by podjąć szybką i ostrą odpowiedź, jeśli Iran zdecyduje się na taki transfer, który w naszej opinii stanowiłby dramatyczną eskalację wsparcia Iranu dla rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie- powiedział rzecznik. Dodał, że potwierdza to tylko oceny USA, że niedawny wybór nowego irańskiego prezydenta nie doprowadzi do zmiany polityki reżimu.

Waszyngton ostrzega Teheran. Zapowiada ostrą reakcją na transfer rakiet do Rosji

Patel odniósł się w ten sposób do doniesień mediów z ubiegłego tygodnia. Powołując się na przedstawicieli europejskich służb, agencja Reutera przekazała, że Iran planuje przekazać Rosji setki rakiet krótkiego zasięgu Fath 360 oraz Ababil. Porozumienie w tej sprawie miało zostać podpisane w grudniu ub.r., szkolenia rosyjskich żołnierzy z użycia tych systemów już trwają, a dostawa ma nastąpić wkrótce. Jednak już w kwietniu dowódca sił USA w Europie gen. Cristopher Cavoli przekazał Kongresowi, że wśród broni przekazanej Rosji przez Iran oprócz dronów znalazła się też "artyleria i rakiety", choć nie podał szczegółów, o jakie pociski chodzi.

Biały Dom już od 2022 r. ostrzegał o możliwym transferze rakiet balistycznych z Iranu, lecz dotąd twierdził, że nie doszło jeszcze do przekazania tej broni.