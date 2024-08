Krztusiec na Węgrzech. Coraz więcej przypadków choroby

Jak informuje Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Medycyny, nowe przypadki krztuśca zgłoszono niemal w całych Węgrzech, z wyjątkiem komitatu (województwa) Bekes na zachodzie.

Tylko w dniach 29 lipca-4 sierpnia wykryto 72 przypadki kokluszu. Specjaliści zwracają uwagę, że tak wysoka tygodniowa liczba zachorowań była do tej pory niespotykana. Poprzedni rekord wynosił 41 przypadków i padł tydzień wcześniej. Od początku roku liczba wykrytych przypadków krztuśca na Węgrzech wynosi już 298.

Centrum Zdrowia Publicznego i Medycyny ostrzega, że liczba niezdiagnozowanych chorych może być jeszcze większa. Przypomina, że odnotowano już dwa pierwsze przypadki śmiertelne. Zwracają też uwagę, że najbardziej zagrożone są niemowlęta, które ze względu na wiek nie zostały jeszcze zaszczepione.

Czym jest krztusiec?

Krztusiec (koklusz, 100-dniowy kaszel) jest ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego wywoływaną przez bakterie, tzw. pałeczki krztuśca. Powodują one objawy podobne do przeziębienia: suchy kaszel, katar, stany podgorączkowe i zapalenie gardła. Krztusiec jest najbardziej niebezpieczny dla nieuodpornionych niemowląt i małych dzieci. Może u nich wywołać powikłania jak zapalenie płuc, drgawki, encefalopatię (krztuścowe uszkodzenie mózgu, które prowadzi do trwałego kalectwa) czy śmierć. Podstawową profilaktyką przeciwko kokluszowi jest szczepienie. Aby utrzymać odporność przeciw krztuścowi, zaleca się szczepienie przypominające szczepionką w 19. roku życia oraz dla osób dorosłych – co 10 lat.