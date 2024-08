Podolski zamierza zainstalować aż 2400 takich urządzeń, które będą serwować dania z mięsem kebab, koftą czy bulgurem. Partnerem w tym przedsięwzięciu jest start-up Circus z Hamburga.

Podolski rozpoczął swoją przygodę z kebabami w 2010 roku, otwierając pierwszy bar z kebabem wraz z partnerem biznesowym Metinem Dagiem. Obecnie sieć liczy 30 filii, a niedawno otwarto pierwszy punkt w Berlinie, w dzielnicy Kreuzberg. Jeśli automaty okażą się sukcesem, sieć może przyspieszyć swój rozwój, ponieważ nie będzie potrzeby zatrudniania personelu, a lokale mogą być mniejsze. W ciągu kilku lat planowane jest zainstalowanie 1600 automatów w Niemczech i 600 w Polsce.

Reklama

Kebab w dwie minuty

Według "Die Welt" pierwsza filia z "kebabomatami" ma powstać w przyszłym roku w Kolonii lub Düsseldorfie, co pozwoli ocenić, czy koncepcja się sprawdzi. Producent obiecuje, że konserwacja urządzeń będzie wymagać tylko jednej godziny czyszczenia dziennie. Przez resztę czasu urządzenie będzie mogło przygotowywać do ośmiu potraw jednocześnie w ciągu dwóch do czterech minut. Robot będzie gotować w małych garnkach podgrzewanych indukcyjnie, a zamówienia będą składane na ekranie dotykowym.