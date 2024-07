To koniec döner kebabów?

Jak podaje portal Business Insider, Międzynarodowa Federacja Donerów stara się o to, by döner kebab uzyskał unijny certyfikat żywności (czyli symbol GTS). Wniosek został skierowany do Komisji Europejskiej. Jeśli zostanie przyjęty, wówczas byłaby to gwarantowana tradycyjna specjalność Turcji, co oznacza, że danie to zostanie objęte ochroną. Co to oznacza?

W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej kebab otrzyma symbol GTS i nazwą tą będzie można określać tylko takie potrawy, które będą przygotowane zgodnie z konkretną, turecką recepturą. Międzynarodowa Federacja Donerów chce, by były to jedynie kebaby przygotowane z mięsa jagnięcego lub wołowego, od zwierząt, które nie mają mniej niż 16 miesięcy. Mięso ma być krojone na plastry i marynowane co najmniej 10 godzin w sprecyzowanej ilości soli, pieprzu, tymianku, posiekanej cebuli oraz jogurtu i mleka. Ponadto do krojenia mają być używane specjalne noże o długości 55 centymetrów, a gotowe mięso będzie można kroić jedynie z góry do dołu. Określone zostały również dokładna odległość między rożnem a źródłem ciepła, a także czas grillowania.

Jeśli wytyczne te nie zostaną spełnione, danie nie będzie mogło zostać nazwane kebabem. Cytując za portalem Business Insider słowa przedstawiciela Międzynarodowej Federacji Donerów, "[c]hodzi o oddanie hołdu naszym tradycjom kulinarnym i autentyczne dzielenie się nimi ze światem".

Co oznacza otrzymanie unijnego certyfikatu żywności?

Czym jest unijny certyfikat żywności? Jest to nadanie produktom wytwarzanym z tradycyjnych surowców, według tradycyjnej receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie lub tradycyjnymi metodami oznaczenia "Gwarantowana tradycyjna specjalność". Dania oznaczone tym symbolem mają niezmienny skład, bez względu na to, czy powstają w Turcji, czy w Polsce. To sprawia, że takiej potrawy nie można sfałszować, a nazwa nie może być nadużywana.

Konsekwencje nadania symbolu GTS

Jeśli kebab otrzyma symbol GTS, jego dostępność może być zdecydowanie trudniejsza – aktualnie bowiem dostępnych jest wiele wariantów tego dania. Tym samym wszelkie kebaby wegetariańskie, z kurczakiem czy cielęciną będą musiały albo zostać wycofane, albo zmienić nazwę. To z kolei na przykład wprowadzić może zamęt u konsumentów.