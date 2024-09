Naukowcy odkryli niezwykły obiekt we wczesnym Wszechświecie

Kwazary to jasne obiekty, które są zasilane materią opadającą na supermasywną czarną dziurę znajdującą się w centrum galaktyki we wczesnym Wszechświecie. Według teorii dwie bogate w gaz galaktyki łączą się, a grawitacyjne oddziaływania powodują spadek materii na supermasywną czarną dziurę w jednym lub w obu galaktykach. Efekty widzimy w postaci kwazara.

Zespół naukowców, którym kierował Takuma Izumi, użył sieci radioteleskopów Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), aby zbadać najdawniejszą znaną parę bliskich kwazarów (najmłodszą pod względem wieku Wszechświata w momencie zachodzenia obserwowanych procesów). Oszacowania wskazują, że obiekty te istniały już w momencie, gdy Wszechświat miał 900 milionów lat (przesunięcie ku czerwieni z = 6,05).

Co się stanie, gdy galaktyki się zderzą?

Obiekty te są słabe, co sugeruje, że kwazar jest we wczesnej fazie swojej ewolucji. Dzięki ALMA opracowano mapę galaktyk macierzystych kwazara i pokazano, że są one połączone "mostem" gazu i pyłu. To wyraźna sugestia, iż galaktyki są w trakcie procesu łączenia się.

Obserwacje pozwoliły określić, że obie galaktyki są bogate w gaz, co rodzi nadzieje na zwiększenie aktywności kwazara w przyszłości. Zderzenie galaktyk z pewnością pobudzi też gwałtowny wzrost procesów gwiazdotwórczych.

Parę tę odkrył Yoshiki Matsuoka, korzystając z japońskiego teleskopu Subaru. A dalsze badania przeprowadził zespół Taumu Izumiego. Wyniki badań opisano w artykule, który ukazał się w "The Astrophysical Journal". Nazwy kwazarów to SC J121503.42−014858.7 oraz HSC J121503.55−014859.3.