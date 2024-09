Opiekunka Jenningsa, Martha Sherrod, poinformowała dziennik "The Hollywood Reporter", że zmarł on w piątek w swym domu w teksańskim Tyler. Na przestrzeni ostatnich lat jego zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu.

Wwieku 80 lat zmarł Will Jennings

Jennings był członkiem Songwriters Hall of Fame. Otrzymał trzy Nagrody Grammy, dwa Złote Globy oraz wiele innych nagród. Karierę w Hollywood rozpoczął w 1976 roku. Z kompozytorem Richardem Kerrem napisał hity Manilowa "Looks Like We Made It" i "Somewhere in the Night". Współpracował z Claptonem przy pisaniu "Tears in Heaven" do filmu "Rush" oraz z Jamesem Hornerem przy piosence do filmu "Piękny umysł".

Profesor uczelni

Will Jennings był profesorem w Tyler Junior College w Tyler w Teksasie, w Austin State oraz na Uniwersytecie Wisconsin-Eau Claire.