Kuloodporny? Może niekoniecznie

Według Elona Muska jego auto pancerne cudo "Cybertruck" jest kuloodporne. Jednak Dante Colle, gwiazdor filmów dla dorosłych, postanowił osobiście przetestować tę teorię, strzelając do swojego własnego Cybertrucka. Na nagraniu widać jak celuje pistoletem w tył pojazdu, spodziewając się, że kula się odbije... ale zamiast tego, kula przebija się na wylot przez karoserię wartego 100 000 dolarów pojazdu.

Reklama

Musk miał rację... ale tylko trochę

Colle nie zniechęcił się i nagrał drugą próbę, strzelając ponownie, tym razem pod ostrzejszym kątem. Tym razem kula tylko wgniotła karoserię, co wystarczyło, by z dumą stwierdzić: "Udało się!". Ale czy naprawdę? Eksperci twierdzą, że Cybertruck rzeczywiście może wytrzymać niektóre pociski ale te wolniejsze (AR-15 czy karabin kaliber 50).

Nie próbuj tego w domu (ani na otwartym polu)

Strzelanie do własnego samochodu nie jest może najlepszym pomysłem, nawet jeśli robisz to na szerokim polu. Odbicie pocisku, przypadkowy wystrzał – to wszystko może się zdarzyć, jak udowodnił Colle. W jego przypadku skończyło się tylko na zniszczonym samochodzie i ewentualnie osłabionej reputacji Tesli. Ale konsekwencje mogły być dużo groźniejsze.