Książę Harry rzadko rozmawia z mediami. Dla prasy amerykańskiej w przeciwieństwie do brytyjskiej robi jednak wyjątki. W środę (4 grudnia) syn króla Karola III pojawił się na organizowanym przez "New York Timesa" DealBook Summit 2024.

Książę Harry komentuje plotki o rozwodzie z Meghan Markle

W towarzystwie Andrew Rossa Sorkina rozmawiał o dezinformacji i próbach uczynienia internetu bezpieczniejszym. Felietonista gazety zapytał księcia Harry'ego, jak radzi sobie z tak ogromnym zainteresowaniem jego życiem prywatnym. Sorkin zauważył, że Harry i jego żona Meghan Markle rzadko biorą udział razem w publicznych wydarzenia. Częściej pojawiają się na nich osobno.

Odpowiadają na to pytanie książę stwierdził, że to zainteresowanie nie niesie żadnych pozytywnych aspektów. Przy okazji zdementował i wręcz wyśmiał doniesienia o kryzysie w jego związku z Meghan oraz rzekomym rozwodzie.

Czy Harry i Meghan wyprowadzą się z USA?

Nie, to zdecydowanie nie jest dobra rzecz. Podobno kupowaliśmy lub przenosiliśmy dom 10-12 razy. Podobno rozwiedliśmy się też już 10-12 razy. [Widzisz takie nagłówki] i myślisz: "Co?". Trudno za tym nadążyć, dlatego po prostu to ignorujemy - powiedział. Dodał, że współczuje internetowym trollom.

Nie mam wątpliwości, że nasza konwersacja zostanie rozdmuchana i wykrzywiona w jakiś sposób przeciwko mnie. Może nawet ty będziesz trollowany bez litości. Mogę za to tylko przeprosić, ale sam mnie zaprosiłeś, więc to nie moja wina - powiedział do Sorkina.

Wszystko wskazuje na to, że Harry i Meghan nie planują na razie wyprowadzki ze Stanów Zjednoczonych.