Georgette Mosbacher była ambasadorem USA w Polsce w latach 2018-2021. Została powołana podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. W listopadzie w rozmowie Mosbacher wyraziła gotowość do powrotu do służby publicznej.

Niezależnie od tego, jaką rolę będę pełnić, kocham Polskę, mam ją teraz we krwi, i ktokolwiek zostanie następnym prezydentem Polski, będę robiła, co tylko będę mogła, by wspierać relacje Polski i Stanów Zjednoczonych - mówiła w rozmowie z PAP.

Georgette Mosbacher: Nie odmówiłabym

Wcześniej była ambasador USA w Polsce nie wykluczała powrotu do naszego kraju. Jeśli Donald Trump poprosi mnie o wyjazd do Polski i służenie swojemu krajowi, to odpowiedź będzie brzmiała: tak, to będzie zaszczyt. Nie odmówiłabym tej propozycji prezydenta ani jakiejkolwiek innej - powiedziała Georgette Mosbacher w TVP Info.

Georgette Mosbacher pełniła funkcję ambasadora USA w Polsce w latach 2018-2021, za czasów pierwszej kadencji Trumpa. Od lat jest związana ze środowiskiem Republikanów; obecnie pełni rolę przewodniczącej Rady ds. Trójmorza w amerykańskim think tanku Atlantich Council.