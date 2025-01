Informację o śmierci Marianne Faithfull przekazał z BBC rzecznik prasowy artystki. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci piosenkarki, kompozytorki i aktorki Marianne Faithfull. Marianne odeszła spokojnie dziś w Londynie otoczona przez kochającą rodzinę. Będzie nam jej bardzo brakowało"- podano w komunikacie.

Reklama

Kariera Marianne Faithfull

Kariera Brytyjki rozpoczęła się w 1964 r. Gdy miała 18 lat, zadebiutowała piosenką "As Tears Goes By", napisaną przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Później została dziewczyną wokalisty The Rolling Stones, z którym wspólnie napisała piosenkę "Sister Morphine". Swój ostatni album "She Walks in Beauty" wydała w 2021 r. Jej twórczość to połączenie różnych stylów muzycznych, m.in. rocka, jazzu, bluesa i new wave.

Współpracowała z takimi muzykami jak: David Bowie, Nick Cave, PJ Harvet czy Tom Waits. Do jej największych przebojów należą m.in.: "Broken English", "The Ballad Of Lucy Jordan". Marianne Faithfull wystąpiła w takich filmach jak m.in. "Maria Antonina", "Zakochany Paryż", "Moondance" czy "Hamlet".

Ciężka choroba Marianne Faithfull

Marianne Faithfull w 2020 r. przez trzy tygodnia była hospitalizowana z powodu koronawirusa. Długofalowe skutki tej choroby okazały się dla niej na tyle poważne, że zdecydowała się w 2022 r. zamieszkać w ośrodku dla artystów-seniorów Denville Hall w Londynie, gdzie swoich ostatnich dni dożył też m.in. aktor i reżyser Richard Attenborough.

Po przejściu koronawirusa Faithfull skarżyła się na problemy z głosem, płucami i pamięcią. We znaki dawało się jej też przewlekłe zmęczenie. W ostatnich latach miała również inne problemy zdrowotne. Chorowała na zapalenie wątroby typu C oraz raka piersi, przeszła operację biodra, zmagała się z artretyzmem.