Wojna na Ukrainie. "Najcięższy dzień"

"To był najcięższy dzień na polu bitwy w 2025 roku, doszło do 250 starć bojowych" - wyjaśnił DeepState.

Sztab Generalny Ukrainy ogłosił, że w sobotę doszło do co najmniej 250 ataków wroga na pozycje ukraińskie, co - jak podkreślił projekt - wskazuje na niezwykle dużą intensywność działań Rosjan.

Gdzie toczyły się walki?

Ich ataki skupiły się przede wszystkim na okolicach miast Pokrowsk i Kurachowe i miejscowości Wełyka Nowosiłka w obwodzie donieckim.

Ogólna liczba ataków rosyjskich wzrosła dwa i pół razy w porównaniu z dniem poprzednim - podkreśliła ukraińska armia.

Negocjacje w sprawie Ukrainy

Ostatnie dni przyniosły znaczące wydarzenia na arenie międzynarodowej w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie. 12 lutego 2025 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, przeprowadził 90-minutową rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. W jej trakcie obaj liderzy uzgodnili, że niezwłocznie rozpoczną negocjacje pokojowe, mające na celu zakończenie działań wojennych na Ukrainie. Dodatkowo Trump ogłosił planowane spotkanie z Putinem w Arabii Saudyjskiej, co wzbudziło niepokój wśród europejskich sojuszników oraz ukraińskich władz. Obawy dotyczą głównie możliwości ustępstw na rzecz Rosji, które mogłyby nie uwzględniać w pełni interesów Kijowa.

Na te działania zareagował prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, podkreślając potrzebę aktywnego zaangażowania Europy w proces pokojowy. Zaznaczył, że "żadne decyzje dotyczące Ukrainy nie mogą być podejmowane bez jej udziału". Sekretarz obrony USA, Pete Hegseth, dodał, że pełne odzyskanie przez Ukrainę okupowanych terytoriów, w tym Krymu, wydaje się mało prawdopodobne. Podobnie niepewna pozostaje perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO. Takie stanowisko spotkało się z krytyką europejskich sojuszników, którzy obawiają się, że może ono osłabić pozycję negocjacyjną Ukrainy i wpłynąć na stabilność regionu.