Wielka Brytania gotowa do wysłania wojsk do Ukrainy

Żołnierze z Wielkiej Brytanii trafią do Ukrainy? Premier Keir Starmer stwierdził, że jego kraj jest gotowy przyczynić się do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, "wysyłając własne wojska na miejsce, jeśli będzie to konieczne".

Reklama

– Nie mówię tego lekko – powiedział Starmer w rozmowie z "Daily Telegraph". – Bardzo głęboko odczuwam odpowiedzialność, która wiąże się z potencjalnym narażeniem brytyjskich żołnierzy i żołnierek na niebezpieczeństwo – dodał.

Szef brytyjskiego rządu potwierdził, że droga Ukrainy do członkostwa w NATO jest "nieodwracalna", a kraje europejskie "muszą zwiększyć wydatki na obronę i odegrać większą rolę" w Sojuszu Północnoatlantyckim.

"Ukraina musi zasiąść do stołu w tych negocjacjach"

Starmer wyraził przekonanie, że "pokój nie może przyjść za wszelką cenę" i "Ukraina musi zasiąść do stołu w tych negocjacjach, ponieważ cokolwiek innego oznaczałoby zaakceptowanie stanowiska Putina, że Ukraina nie jest prawdziwym narodem".

W poniedziałek (17.02) prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał nadzwyczajny szczyt w Paryżu. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele m.in. Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Danii. Plany nieformalnego szczytu pojawiły się w tygodniu, w którym Trump przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na temat negocjacji pokojowych w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.