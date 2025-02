Pytany podczas ceremonii podpisywania rozporządzenia w Gabinecie Owalnym o to, czy USA zaoferowały Rosji coś w zamian za uwolnienie nauczyciela, Trump odpowiedział: "niewiele".

Koniec wojny w Ukrainie jest blisko? Trump sugeruje przełom w relacjach z Rosją

Oni byli bardzo mili. Byliśmy traktowani bardzo dobrze przez Rosję. Właściwie mam nadzieję, że to początek relacji, w której możemy zakończyć tę wojnę i miliony ludzi przestaną być zabijane - dodał.

Trump: USA "niewiele" dały Rosji za uwolnienie Amerykanina

Trump odniósł się w ten sposób do uwolnienia przez Rosję nauczyciela, skazanego w 2022 r. na 14 lat więzienia za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. Według oświadczenia wydanego przez Biały Dom, do zwolnienia Amerykanina z więzienia doszło w wyniku wymiany wynegocjowanej przez specjalnego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu Stevena Witkoffa. Biały Dom nie określił dotąd, co w zamian otrzymała Rosja, lecz zaznaczył, że był to ze strony Rosji "pokaz dobrej woli".

Jak pisze "New York Times", Witkoff - wieloletni bliski przyjaciel Trumpa i były deweloper - otrzymał od Trumpa polecenie, by odgrywał również rolę w negocjacjach dotyczących wojny w Ukrainie.