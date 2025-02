Według Donalda Trumpa, zarówno on, jak i Władimir Putin zgodzili się co do konieczności powstrzymania dalszego rozlewu krwi na Ukrainie. Podczas rozmowy ustalili, że natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych będzie kluczowe w dążeniu do zakończenia konfliktu.

Zgodnie z zapowiedzią Trumpa, stosowne zespoły negocjacyjne mają rozpocząć rozmowy w celu osiągnięcia porozumienia.

Bliski Wschód i sztuczna inteligencja w agendzie rozmów

Poza wojną na Ukrainie, przywódcy omówili także napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Choć szczegóły tej części rozmowy nie zostały ujawnione, temat ten jest kluczowy dla globalnej polityki bezpieczeństwa.

Reklama

Dodatkowo, Trump i Putin rozmawiali o rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Sztuczna inteligencja staje się coraz ważniejszym elementem strategii zarówno USA, jak i Rosji, a jej wpływ na gospodarkę, wojsko i bezpieczeństwo narodowe jest istotnym zagadnieniem dla obu stron.

Reklama

Zełenski i Trump przeprowadzili rozmowę telefoniczną

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przez ponad godzinę rozmawiał w środę telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem – poinformował rzecznik Zełenskiego, Serhij Nykyforow. Wkrótce wiadomość tę potwierdził sam Zełenski.