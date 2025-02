Zapytany przez dziennikarkę CNN o transakcyjne podejście Trumpa do wsparcia Ukrainy, Duda odpowiedział, że "Trump jest przede wszystkim biznesmenem". Teraz myśli tak: co z tego będzie miała Ameryka? Cóż, takie jest życie - dodał prezydent RP.

Duda: Trump pierwszy pomagał Ukrainie

Zaznaczył zarazem, że Trump "jako pierwszy udzielił wsparcia Ukrainie", wysyłając jej pomoc w 2020 roku, "zanim ktokolwiek serio myślał o wojnie", którą wywołała Rosja.

Liczę na to, że Trump, który mówi głośno, że chce doprowadzić do zakończenia konfliktu, wprowadzi rozwiązania polityczne i gospodarcze, które zmuszą Rosję, aby zasiadła do stołu negocjacyjnego- powiedział Duda.

Duda: Polska wspiera Ukrainę 24 godziny na dobę

Polski prezydent zwrócił uwagę, że niedługo miną trzy lata od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podkreślił, że Polska od samego początku wspiera swojego sąsiada w walce z agresorem, przekazując broń i pomoc humanitarną. Przypomniał też, że hub logistyczny w Rzeszowie obsługuje większość zagranicznych dostaw dla Ukrainy.

Na pytanie dziennikarki, czy Polska wyśle wojska na Ukrainę, odpowiedział wymijająco, że "dziś to właśnie Polska ryzykuje dla Ukrainy", bo jedynie nasz kraj został zaatakowany rakietami przez Rosję. "A więc jeżeli ktokolwiek mnie pyta o polskie wsparcie dla Ukrainy, ja odpowiadam: czy to nas o to pytacie? My udzielamy wsparcia Ukrainie 24 godziny na dobę" - zauważył polski prezydent.