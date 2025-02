Polityk Partii Republikańskiej Mike Pence, wiceprezydent USA za pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, we wpisie na portalu X zwrócił mu uwagę, że wbrew jego twierdzeniom to Rosja, a nie Ukraina, wywołała wojnę w tym kraju. Do swojego wpisu Pence dołączyć link do artykułu Fox News z 24 lutego 2022 roku, dnia ataku Rosji.