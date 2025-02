Donald Trump zapowiada cła na Unię Europejską

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział w środę, że nałoży cła w wysokości 25 proc. na towary importowane z Unii Europejskiej. Mają one objąć między innymi samochody.

Reklama

- Podjęliśmy decyzję, ogłosimy ją wkrótce i będzie to, ogólnie rzecz biorąc 25 proc., i to będzie dotyczyło samochodów i wszystkich rzeczy - powiedział Trump, pytany o to, czy nałoży cła na towary z UE. - Unia Europejska została utworzona po to, aby oszukać Stany Zjednoczone. Taki jest jej cel i wykonali dobrą robotę. Ale teraz ja jestem prezydentem - dodał.

Donald Tusk odpowiada Trumpowi. "Wręcz przeciwnie"

Reklama

Na zarzuty prezydenta Stanów Zjednoczonych odpowiedział premier Donald Tusk.

"UE nie została utworzona, aby kogokolwiek oszukać. Wręcz przeciwnie. Została utworzona, aby utrzymać pokój, budować szacunek między naszymi narodami, tworzyć wolny i uczciwy handel oraz wzmacniać naszą transatlantycką przyjaźń. Tak po prostu" - zaznaczył premier.

Komisja Europejska wydała w środę wieczorem oświadczenie w reakcji na słowa Donalda Trumpa i zapowiedziała, że "UE będzie stanowczo i natychmiast reagować na nieuzasadnione bariery dla wolnego i sprawiedliwego handlu, w tym cła".