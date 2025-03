Spośród samolotów wykrytych w ciągu 24 godz. do godz. 6 czasu miejscowego we wtorek 54 brały udział we "wspólnych patrolach bojowych", a 43 jednostki wleciały do strefy identyfikacji obrony powietrznej – poinformowało ministerstwo obrony Tajwanu. Dodatkowo zaobserwowano dwa chińskie balony.

"Agresywna ekspansja militarna" chińskiej armii

Tajwańska Rada ds. Chin Kontynentalnych potępiła we wtorkowym oświadczeniu "agresywną ekspansję militarną" chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW), która "zagraża pokojowi i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej i w regionie". Rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Mao Ning oświadczyła w poniedziałek, że patrole bojowe ALW w okolicach Tajwanu są "zdecydowaną odpowiedzią na zagraniczną zmowę i wsparcie dla niepodległości Tajwanu oraz poważnym ostrzeżeniem dla tajwańskich sił separatystycznych".

Lai w ubiegłym tygodniu określił Chiny jako "wrogą siłę zewnętrzną", zapowiadając wzmocnienie walki z chińską infiltracją i szpiegostwem w społeczeństwie i wojsku swego kraju. Podkreślił również potrzebę utrzymania status quo i "stanowczy sprzeciw wobec aneksji Tajwanu przez Chiny". Komunistyczne władze w Pekinie uznają Tajwan za część terytorium ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym użycia siły.