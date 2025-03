Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Barbary Skrzypek?

Barbara Skrzypek zmarła 15 marca w wieku 66 lat. Według wstępnych wyników sekcji zwłok przyczyną jej śmierci był rozległy zawał serca.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w nekrologu, uroczystość pogrzebową rozpocznie modlitwa różańcowa w Bazylice Narodzenia NMP w Gorlicacho godz. 12.15. Później odbędzie się msza święta pogrzebowa. Barbara Skrzypek spocznie na cmentarzu parafialnym w Gorlicach.

Pogrzeb Barbary Skrzypek z udziałem Andrzeja Dudy

W uroczystości pogrzebowej, która będzie miała charakter prywatny, weźmie udział prezydent oraz liczna reprezentacja polityków Prawa i Sprawiedliwości - z liderem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim. Swoją obecność na pogrzebie potwierdził też popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki.

W sobotnich uroczystościach udział ma wziąć także prezydent Andrzej Duda. Prezydent we wtorkowym oświadczeniu dotyczącym śmierci Skrzypek mówił, że znali ją niemal wszyscy związani z Jarosławem Kaczyńskim i jego obozem politycznym, w tym także on sam. Podkreślił, że jej śmierć to "szalenie smutna, a dla najbliższych tragiczna sytuacja". "Nikt z nas nie spodziewał się tego, że może dojść do takiej sytuacji" - dodał.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w piątek na X, że na prośbę najbliższej rodziny zmarłej media proszone są o uszanowanie uroczystości żałobnych i nierelacjonowanie przebiegu pogrzebu.

Kaczyński, wspominając Barbarę Skrzypek, mówił, że była "zupełnie niezwykłą w tym sensie, że w swoim zawodzie była po prostu geniuszem". "Była po prostu niebywała. Była nieprawdopodobnie pracowita i bardzo dzielna, bo miała strasznie trudne życie osobiste" - podkreślił prezes PiS.

Dodał, że była to osoba mu bardzo bliska i jednocześnie, na której się "w ogromnej mierze opierał".

Śmierć Barbary Skrzypek a przesłuchanie w prokuraturze

We wtorek po południu Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała zanonimizowany protokół przesłuchania Skrzypek, które prowadziła prokurator Ewa Wrzosek, a uczestniczyli w nim także adwokaci Jacek Dubois i Krystian Lasik - dwaj pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, który ma status pokrzywdzonego w sprawie spółki Srebrna i dwóch wież.

Z protokołu wynika, że przesłuchanie trwało ponad cztery godziny, a w jego trakcie zarządzono krótką przerwę. Prokurator Wrzosek podkreśliła, że przesłuchanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i nie zgłaszano do niego uwag.

Politycy PiS, w tym lider partii, uważają, że jest związek między przesłuchaniem Barbary Skrzypek a jej śmiercią. Rzeczniczka PG Anna Adamiak podkreśliła, że szef MS Adam Bodnar wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi łączących śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem.

Z kolei prok. Wrzosek zapowiedziała kroki prawne wobec osób sugerujących, że zachodzi związek między przesłuchaniem a śmiercią Skrzypek. Wrzosek przyznano ochronę, o którą wystąpiła w związku z niezliczoną liczbą kierowanych wobec niej gróźb karalnych.

Śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Minister Bodnar zapowiedział dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zgonu, a także analizę zasadności decyzji prokurator Wrzosek o odmowie udziału pełnomocnika w przesłuchaniu.