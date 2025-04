Nowy projekt umowy surowcowej trafił już do władz Ukrainy. Współpracują one już z partnerami amerykańskimi, by podpisać to porozumienie – poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Dodał, że Ukraina podpisze taki dokument, który będzie odpowiadał interesom jak Kijowa, tak i Waszyngtonu.