Aktywiści z grupy "Last Generation" zniszczyli Bramę Brandenburską [ZDJĘCIA]

Aktywiści z grupy "Last Generation" zniszczyli jeden z najsłynniejszych obiektów w Berlinie - Bramę Brandenburską. Sprawcy pomalowali na pomarańczowo i żółto wszystkie sześć kolumn. Członkowie "Last Generation" swoimi protestami chcą zmusić rząd federalny do bardziej zdecydowanej polityki klimatycznej. Domagają się m.in. zaprzestania korzystania z paliw kopalnianych do 2030 roku. Aktywiści żądają też ograniczenia prędkości na autostradach do 100 km/h oraz wprowadzenia na stałe biletu za 9 euro na transport publiczny.

1/6 Zniszczona Brama Brandenburska