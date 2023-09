Obraz "U źródła" odnalazł się. Gdzie oglądać dzieło zachwalane przez niemieckich krytyków?

1 Obraz odnalazł się, kiedy prywatny właściciel postanowił oddać go w 2022 r. do renowacji w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach. Właściciel zdecydował się oddać dzieło w depozyt do Muzeum Narodowego Krakowa, to zaś przekazało go na wystawę „Sukiennice w Niepołomicach 2” w Muzeum Niepołomickim, mieszczącym się w zamku królewskim.