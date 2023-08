0/10 Fragment pustyni Mojave zwany Doliną Śmierci to najniżej położony, najbardziej suchy i najgorętszy region Ameryki Północnej. 10 lipca 1913 roku odnotowano tu temperaturę 56,7 stopni Celsjusza. Choć rekord ten został podważony to i tak jest to jedno najgorętszych miejsc naszego globu ze średnią temperaturą wynoszącą 45 stopni Celsjusza. W jakim stanie USA znajduje się „Dolina Śmierci”?

Teksas Kalifornia Nevada