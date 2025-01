Posłanka PiS została zapytana o sprawę uchwały PKW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PiSi wstrzymaną wypłatę dotacji dla PiS. To, co wyprawiają obecni rządzący w ciągu ostatniego roku rządzenia to jest po prostu kryminał – powiedziała Małgorzata Wassermann w radiu Zet. Zdaniem posłanki "to jest śmieszne, co robi pan minister Domański i co panowie opowiadają".

Panowie z rządzącej koalicji zaprzeczają swoim słowom, które wypowiadali wcześniej. Pan Domański powiedział, że jak będzie uchwała PKW, to będzie zobowiązany do wypłaty pieniędzy. Ma uchwałę PKW i ma jeszcze ogromny problem. Widać, że jest bardzo wystraszony i nie za bardzo wie, co ma zrobić – powiedziała Małgorzata Wassermann.

Wassermann zapowiada rozliczenia rządu

Dodała, że "żadna władza nie trwa wiecznie". Rozliczymy to nie tylko w sposób karny, ale też finansowy. Pociągniemy do odpowiedzialności wraz z odsetkami i odszkodowaniem każdego, kto bezprawnie przetrzymuje nam pieniądze – powiedziała Małgorzata Wassermann.

Zapytana, co powinien zrobić szef PKW, po piśmie ministra finansów odpowiedziała: Ja bym odpisała, że sytuacja jest jasna i oczywista, nie ma czego interpretować, jest konstytucja i ustawy. Jej zdaniem pieniądze dla PiS są "przetrzymywane bezprawnie" i "każdy sobie tego kartofla przerzuca bo wie, że będzie to rodziło odpowiedzialność karną i cywilną".

Według niej Karol Nawrocki wygra wybory niezależnie od tego, czy minister Domański wypłaci PiS pieniądze.Dojdzie do rozpadu tej bezprawnej, zgniłej i poplątanej wewnętrznie koalicji. Wrócimy do władzy i zapanuje porządek – stwierdziła Wassermann.

Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS

W sierpniu PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z roku 2023, wykazując poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł.

W efekcie doszło do pomniejszenia jednorazowej dotacji dla tej partii o ok. 10,8 mln zł, oraz pomniejszenie blisko 26-milionowej rocznej subwencji z budżetu państwa na działalność partii o 10,8 mln zł. PiS musiał też zwrócić do Skarbu Państwa zakwestionowaną sumę, czyli 3,6 mln zł. PiS zaskarżyło decyzję do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli rozpatrzyła ją 11 grudnia.

Kiedy wypłata subwencji dla PiS?

W środę minister finansów poinformował, że zwrócił się o PKW o wykładnię uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego PiS za rok 2023. Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z 11 grudnia, przyjęła 30 grudnia 2024 r. sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r.

PKW zaznaczyła, że nie przesądza, czy IKNiSP jest sądem, a dalsze działania w tej sprawie, w tym ewentualną wypłatę subwencji PiS, powinien podjąć minister finansów Andrzej Domański.