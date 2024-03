Budowa pierwszej linii metra we Wrocławiu to jeden z postulatów kandydata Bezpartyjnych Samorządowców na prezydenta miasta Jerzego Michalaka. Deklaruje on również przeznaczenie 150 mln zł na działania związane z bezpieczeństwa w mieście, m.in. weryfikację i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej.