Minister spraw wewnętrznych i administracji na środowej konferencji prasowej zachęcał do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Zapewnił, że odpowiednie organy państwa zadbają o to, by odbyły się one w sposób bezpieczny i praworządny.

Podkreślił, że policja będzie pilnowała zarówno bezpieczeństwa cyfrowego, jak i bezpieczeństwa fizycznego.

Dziś pan komendant Marek Boroń (szef KGP) odbył odprawę ze wszystkimi komendantami wojewódzkimi uczulając, rozpisując zadania, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa procesu wyborczego - przekazał Kierwiński.

Łamanie ciszy wyborczej

Zaapelował o zgłaszanie na policję łamania prawa, w tym ciszy wyborczej.

Przypomniał też o sprawdzeniu przed głosowaniem swojego lokalu wyborczego. Dodał, że MSWiA współfinansuje proces dowozu na wybory osób do tego uprawnionych.

Dezinformacje

Zawsze przed wyborami pojawia się bardzo wiele dezinformacji, nieprawdziwych informacji, pojawiają się nawet w bardzo bogatych i zasobnych krajach, nawet obce służby chcą wpływać na proces wyborczy. Bardzo mocno apelujemy, jeżeli widzicie państwo dezinformacje, jeżeli widzicie takie komunikaty, takie informacje, które waszym zdaniem są ewidentnie dezinformacją wyborczą też prosimy je zgłaszać - powiedział Kierwiński.

Podkreślił, że wrażliwość społeczna obywateli jest bardzo istotna, bo pozwala lepiej walczyć z dezinformacją. - Bądźmy świadomi, bądźmy aktywni i 7 kwietnia idźmy na wybory, wybierajmy najlepszych samorządowców - dodał szef MSWiA.

Bezpieczeństwo cyfrowe

Wicepremier Gawkowski podczas wspólnej konferencji z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim podkreślił, że wybory związane są z odpowiedzialnością na dwóch polach - polu cybernetycznym, dotyczącym przestrzeni cyfrowych i polach związanych z opieką stacjonarną.

W obszarze odpowiedzialności za bezpieczeństwo cyfrowe podejmowaliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach wspólne z MSWiA działania, które miały doprowadzić do tego, że wybory 7 kwietnia będą bezpieczne i każdy obywatel, każda obywatelka będzie mogła czuć, że w sprawach swojego głosu jest zaopiekowana - zaznaczył, dodając, że uruchomiono wszelkie działania, które w cyfrowym świecie mają obywatelowi pomóc.

Aplikacja mObywatel

Zachęcił do korzystania z aplikacji mObywatel i możliwości sprawdzania, gdzie mamy swoje miejsce do głosowania. Jak ocenił, to ułatwienie, które daje szansę na to, że każdy obywatel może mieć pewność, do której komisji wyborczej ma się udać.

Gawkowski wskazał również na rozwiązania dotyczące dezinformacji. - My i w tej kampanii wybiorczej i w poprzedniej widzimy nasilający się ruch dotyczący dezinformacji. Te najbliższe dni są najważniejsze, bo dezinformacja nie będzie przestrzegała ciszy wyborczej. Chcemy zatem, aby obywatele mieli możliwość zgłaszania wszelkich incydentów - wyjaśnił.

Przekazał, że zarówno NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), jak i działający przy NASK-u CERT (Computer Emergency Response Team) są gotowe do odbierania wszelkich zgłoszeń, które pojawią się w ramach dezinformacji w najbliższych dniach, a także spraw związanych z naruszeniem ciszy wybiorczej.

Zaznaczył, że wybory dają odpowiedź na pytanie, czy państwo umie dobrze się opiekować najważniejszym z procesów, czyli procesem wyborczym. "Umiemy to robić i dlatego się przez ostatnie tygodnie do tego przygotowaliśmy" - dodał.