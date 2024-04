Moim zdaniem to jest gadanie medialne - stwierdził Krzysztof Bosak, zapytany w RMF FM o słowa Przemysława Czarnka, jednego z liderów PiS-u na Lubelszczyźnie, który powiedział, że ma nadzieję na koalicję z Konfederacją.

Pan Czarnek po tym, jak przestał być ministrem, moim zdaniem buduje swoją pozycję polityczną na dużej aktywności medialnej. To, co on powiedział, rozpatruję jedynie w kategorii szukania medialnej atencji - dodał. - My nie prowadzimy w tej chwili żadnych rozmów z PiS-em - zaznaczył.

Zdaniem lidera Konfederacji, "PiS chce pokazać, że jest w grze na poziomie samorządowym". - Jarosław Kaczyński będzie opowiadał takie rzeczy, że będzie budował wielką koalicję (...), ale my odrzucamy tę całą retorykę. To retoryka szantażu na społeczeństwie i hipokryzji - powiedział wicemarszałek Sejmu. Polska potrzebuje prawicy, która będzie alternatywą dla PiS-u, a nie przystawką dla PiS-u. Konfederacja nie będzie żadną przystawką ani dla PiS-u, ani dla PO - podkreślił.

Czarnek o koalicji w sejmikach

W sejmiku województwa lubelskiego PiS zwiększył swoje posiadanie.(...) Utrzymaliśmy władzę w kilku województwach, chociaż Platforma Obywatelska wieszczyła, że być może będziemy rządzić tylko w jednym sejmiku. W wielu gminach i powiatach zmiażdżyliśmy konkurencję. Nasi kandydaci wygrywają. W związku z tym naprawdę - to jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości - komentował w poniedziałek Przemysław Czarnek, były minister edukacji.

Odnosząc się do sejmiku województwa lubelskiego Czarnek wskazał: - Mam nadzieję że Konfederacja zdobędzie jeden czy dwa mandaty i będzie z nami w koalicji. Liczę również na współpracę z kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludowego (...), Z PSL rozmawialiśmy od kilkunastu tygodni, mimo że mamy bezwzględną większość w sejmiku województwa lubelskiego.