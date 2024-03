"Z Konfederacją może łączyć ultrakonserwatyzm w kwestiach kulturowych. W stosunku do PSL-u trudno mówić o zbieżności strategicznej. To, co mogłoby łączyć PiS z PSL-em w tej kadencji to informacje o nieformalnych kontaktach, co samo w sobie wzmacniałoby ludowców względem PO" – mówi w rozmowie z Dziennik.pl politolog prof. Rafał Chwedoruk.